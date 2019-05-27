這裡籲盧市府「逢龍必反」 盼社會住宅易地保百年果樹區

2019-05-27 15:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「逢龍必反」大聲說！台中市社會住宅進度引關注，台中市議員黃健豪今與北屯區三光里里長林瑞芳公開呼籲市府團隊務必「逢龍必反」，將前市府團隊在北屯區東山段內興建社會住宅的規劃打掉重練，應易地興建，保留基地內的百顆老樹綠地，並規劃為公園，還綠地於民。

黃健豪指出，北屯區東山段的基地因有近百棵珍貴老樹，從前市府時期被選為社會住宅基地後，多個公民團體發起搶救百年果樹森林活動，周邊居民也屢有意見，但未被前市府團隊重視。

黃健豪指出，目前市府選做社會住宅的地點除有老樹外，因周邊緊鄰文心路、北屯路及東山路等重要幹道，交通流量已難以負荷，停車更是一位難求，無法想像當地再豎起一棟上百戶的社會住宅，會對當地生活造成多大的衝擊。

黃健豪要求新市府上任後，應該傾聽地方意見，興建社會住宅是實現居住正義的一環，但不是唯一手段，更不該是砍樹的理由，一個進步的城市，要適度保留公園綠地，讓都會居民有喘息的空間，房子可以再蓋，但老樹砍了或移植之後，原有的舒適環境就無法再復原。

林瑞芳也說，前市府團隊在未辦過說明會情況下就將社會住宅規劃興建在此，連里長都不知道，非常不尊重民意，也要求現任市長盧秀燕，應該聽取在地民意，將社會住宅易地興建。

黃健豪表示，前市長推出社會住宅4年5000戶的政治承諾，承諾最後跳票，說明實際執行上有難度，包含選址、土地取得成本等問題，錯誤的政策和政治承諾本來就該修正，怎麼能夠隨便畫個大餅，就要後續的人完成，社會住宅的數量和地點，應該交由新市府通盤檢討，「逢龍必反」雖然是聽起來很強烈的政治口號，但期許盧秀燕市長，不能在錯誤的基礎上延續施政。

台中市政府住宅發展工程處指出，市府重視市民意見，5月10日已邀集民意代表、公民團體及在地居民舉行座談會，目前正評估各界所提意見，預計6月10日前回應市民心聲；市長盧秀燕上任後持續將社宅列為台中重要住宅政策，並依現況需求滾動檢討，未來社宅於選址及規劃上將召開地方說明會，充分與地方民眾溝通、廣徵建議，務實執行社宅政策。

住宅處說明，北屯東山段社宅預定地在於北屯路及北平路四段路口西南側，基地前身為原中國廣播公司機房用地，因民間團體提出荔枝森林、綠地原地保留、社宅易地興建、土地變更為公園用地，與民意代表及社區民眾提出地下停車場出入口位置重新評估等重大議題，市府重視經民意反映並審慎評估。

住宅處表示，未來社會住宅於選址及規劃內容將召開地方說明會，真正傾聽民意接地氣，充分與地方民眾溝通、廣徵不同建議，務實執行社宅政策。

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