溫馴家犬出門蹓躂回來成這模樣 讓人看了拳頭都硬了

2019-05-27 15:05

〔記者佟振國／南投報導〕又傳狠心虐狗行為！南投縣日月潭地區1隻家犬日前獨自外出蹓躂，回來時主人驚覺狗狗的嘴巴被人緊緊纏上膠帶，不僅無法吃東西、喝水，長時間緊束更造成嘴巴、鼻子腫脹，飽受驚嚇的牠連主人靠近也會害怕逃離，只好求助台灣埔愛關懷動物協會志工協助救援，協會表示，還好及時解開膠帶，否則可能狗命不保。

台灣埔愛關懷動物協會表示，日前接獲南投縣日月潭伊達邵部落民眾請求協助，指家中飼養的狗狗原本都有繫繩看管，但可能自行咬斷繩子跑了出去，心想應該蹓躂一下子就會回家，沒想到狗狗回來竟成這模樣。

牠的嘴巴被人用黃色的膠帶緊緊捆住，完全無法掙脫，沒辦法吃東西、喝水，嘴、鼻也因長時間緊緊封住，血液無法循環而腫脹，怪異又可憐的模樣讓人看了又氣又心疼。

由於受虐的狗狗見人會怕，連主人也摸不到牠，只好求助協會進行救援，透過愛狗志工幫忙把狗找到，先安撫不安情緒，再順利將封住嘴巴的膠帶剪斷，總算幫這隻可愛的汪星人解除了心腹大患。

協會則是痛斥虐狗民眾實在太殘忍，可以不喜歡牠，但也不能去傷害牠，用膠帶把狗狗的嘴巴封住，無法進食、喝水、散熱，飽受折磨，無疑是要置狗於死地，還好及時救援，目前恢復良好，飼主也開心傳送狗狗復原照片，感謝協會的協助。

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