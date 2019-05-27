啟用焚化爐恐抹殺觀光？台東縣府：戴奧辛量遠低於燒稻草

2019-05-27 14:56

［記者黃明堂／台東報導］台東縣府表明啟用焚化廠是解決垃圾問題最快方法，縣議員鄭崗山說，台東的好空氣吸引遊客，啟用焚化廠恐自我抹殺觀光賣點；環保局長謝清泉則說，焚化廠排放戴奧辛濃度比燒稻草還低。

鄭崗山指出，由饒慶鈴當議長的第18屆縣議會已決議將焚化廠啟用與否的決定權，交由縣府考量決定，現在饒慶鈴則已當縣長，面對第19屆議會新民意，如何看待啟用與否？

饒慶鈴，台東需要自主處理垃圾，日前她已向議會專案報告提出3種方案，其中，她認為最省錢，最能快速解決垃圾問題的，就是啟用焚化廠，她希望在這一屆縣長任內就建立自主處理垃圾機制。

鄭崗山說，好山好水好空氣是台東的觀光賣點，一旦啟用焚化廠，會把最有利的賣點抹殺掉，多數民意不希望啟用焚化廠，希望縣府採用MBT真空裂解技術來處理垃圾。

饒慶鈴說，如果建立MBT廠，就必須設立多個廠，還要面對難以預料的環評，時間難以掌控。環保局長謝清泉說，MBT廠還要面臨後端去化問題，台東不像雲林有六輕可以消化剩餘的塑膠垃圾，去化會面臨問題。

謝清泉說，焚燒稻草產生的戴奧辛是焚化廠排放的兩百多倍，台東焚化廠啟用前還再花一億元建置更好的空污防治設備，排放量低於法規的20%以下，加上有海洋及高山對流，不會產生空污問題。

謝清泉說，會成立監督委員會，請民眾、環團共同監督，如果空污排放未達法規標準，就不會啟用。

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