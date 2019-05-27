台東首部達文西機械手臂啟動 台東醫療進入AI時代

2019-05-27 14:47

［記者王秀亭／台東報導］台東首部達文西機械手臂手術系統今天上午在台東馬偕醫院啟動，台東縣醫師公會理事長朱建銘表示，這是台東醫學發展史上重要里程碑；東馬院長王功亮指出，除婦產科，未來在一般外科、大腸直腸外科、胸腔外科、心臟外科，大腸直腸科、耳鼻喉科及泌尿科都可用得到。

在台東馬偕醫院醫療團隊及台東醫界的見證下，斥資上億元的達文西機械手臂手術系統啟動，醫院外廣場還擺放達文西體驗車，今起連續3天開放縣內醫界人士預約操作，一般民眾則可透過體驗車特製的玻璃櫥，觀看醫師操作過程，及參加闖關活動，了解這項醫療儀器。

朱建銘醫師也到達文西體驗車上嘗試操作，朱建銘說，台東實際居住人口不到20萬人，達文西機械手術系統造價上億元，東馬引進注定虧錢，馬偕董事會卻願意支持引進台東，翻轉台東的醫療技術與水準。

東馬院長、達文西手術國際教官王功亮指出，東馬是肩負台東民眾生命維護最後一道防線的重任，近年積極提昇急重症醫療水準，被譽為微創手術中最高級版的達文西機械手臂手術系統啟用後，3D立體視野加上仿真手腕，可360度運作，比手還靈活、更精細，可以安全地處理更複雜的手術，是未來醫界風潮。

王功亮說，達文西機械手術系統已發展多年，在全球有4000台，台灣也已40多台，而台東第一台終於啟用，自己已在安裝完成後，實際進行了3次手術，院內醫師也將分批受訓，待熟悉第四代機器後，就可上線開刀。

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