中市高齡駕駛可至衛生所換照？ 僅1/3家提供

2019-05-27 14:33

〔記者黃鐘山／台中報導〕75歲以上汽機車駕駛人應換發駕照，市議員江肇國今（27）日在議會說，市府宣稱全市衛生所都能進行體格檢查及認知功能測驗，實際上30家衛生所僅8家提供服務，長者抱怨大不便。他要求「體檢」合格後，應當場換發駕照。

市議員江肇國、周永鴻、張家銨、蔡耀頡、李天生及曾朝榮關心高齡駕駛換照問題，江肇國說，長者要通過體格檢查、認知功能測驗，才能換發駕照。據統計，換照後半年的違規率為3.8％，相較換照前半年的23.7％，大幅下降，顯見換照後會更加注意行車安全。

他又說，市府發布新聞指各區衛生所、監理單位及相關體檢代辦所、診所、公私立醫院共64家，提供上述服務。但實際上30家衛生所僅8家提供服務，而且除監理單位外，其餘醫療院所檢測通過後，還是無法直接換照，必需帶合格證明至監理單位換發。

江肇國舉例，新北市衛生局和台北區監理所合作，只要到當地衛生所體格檢查、認知功能檢驗，合格後即可當場換發駕照。新北可以做到這樣，台中為何不能？他要求市府盡速與監理單位研議合作方式，讓長者換照的過程更方便、順暢。

衛生局長曾梓展表示，高齡駕駛換照審查包括體檢及認知功能測驗，目前共10家衛生所提供兩項服務，13家提供認知功能檢驗。未提供服務的衛生所係因目前尚未有主任及場地空間有限等因素，衛生局已積極尋找相關資源協助補足缺口。

衛生局強調，避免民眾撲空，將積極研議配套因應措施與宣導，並主動轉介民眾至鄰近有提供服務的醫療院所施測，藉此改善高齡者民眾換照可近性及便利性，以及保障銀髮族駕車安全。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法