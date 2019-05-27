清淤破壞國家級西湖濕地 苗縣府完成清除補救

2019-05-27 13:39

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣政府今年進行「後龍鎮公司寮漁港淤砂疏濬工程」，卻將清出的淤泥淤砂就近傾倒於國家級西湖重要濕地，三月遭民眾踢爆後引發撻伐，苗縣府坦承疏失並派工清除，今早與經濟部水利署第二河川局及苗栗縣海岸發展協會現勘，確認淤砂已清除，現場殘留少部分建材廢棄物也會移除，未來淤砂則另擇合適地堆置養灘。

苗栗縣海岸環境發展協會洪維鋒指出，遭破壞的海岸生態無法於短期內完全恢復原貌，而現場尚有些許過去疑遭濫倒的建材廢棄物及海漂垃圾，有關單位仍應盡力改善，早日讓重要濕地修養生息，恢復珍貴物種生態。

洪維鋒也提醒縣府未來進行漁港清淤工程時，應先提出合適堆置地點，他強調，環境保育與漁民生計並非衝突，盼縣府維護漁港功能時，能跨部會協商出妥善處置方案，避免造成漁民及環團間產生不必要的誤解。

縣府農業處漁業科長李瑞隆表示，過去因不知情該地屬保育濕地，才將淤砂就近傾倒，事發後也立即於一個月內清除，希望能盡量恢復原有生態樣貌；後續漁港清淤疏濬會再與二河局、水利處研議，擬於濕地外另擇合適低窪地堆置養灘，或以跨過濕地範圍進行抽取。

縣議員陳光軒說，此次事件突顯出縣府內部缺乏橫向業務聯繫，才使農業處疏濬工程違法倒在水利處管理的海岸濕地，該海岸長年被傾倒建築廢棄物，但縣府也視而不見，恐讓苗栗淪為外來垃圾傾倒的天堂，縣府更應該加強管理。

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