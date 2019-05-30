天天吃好料》台中天廚鐵板燒 平價收費高檔食材

2019-05-30 09:09

〔記者張菁雅／台中報導〕鐵板燒餐廳價位通常是兩極化，台中市天廚鐵板燒餐廳卻能滿足不同客群，喜歡平價路線的客人在這裡吃得到更好的食材，走高檔路線的客人也能享受頂級食材。能做到如此，因為負責人兼主廚徐步天豐富的經驗、對食材的了解，讓服務不因價格而打折。

徐步天曾經在大巨人、森鐵板燒等高級鐵板燒餐廳任職，在鐵板燒界的資歷達24年，由於手藝精湛，擄獲許多老饕的味蕾，常被熟客指定掌廚。

因為希望擁有自己的店，服務更多客人，徐步天1年前決定自行創業，並在素有「吃在北平」稱號的北屯區北平路開店。由於附近以平價料理為主，天廚鐵板燒的價位與用餐環境分為兩種，1樓走平價路線，價位從140元起，2樓則是VIP區，食材可以客製化，價格帶很廣，滿足不同客人的需求。

徐步天表示，「客人就是客人，什麼客人都能服務」，他不會因為價格而在服務上有所區隔，即使是平價，也要找比較好的食材，例如，花枝去掉頭、足，只用身體的部分；白蝦則選用無毒白蝦等。

徐步天也以烹飪技巧及精確地掌握火候，提升食材的美味，油脂較少的菲力牛排可以煎得鮮嫩多汁，雞腿排則是雞皮酥香、雞肉Q彈，灑上些許玫瑰鹽，就令人口齒留香。他希望消費者不用去高檔鐵板燒餐廳，一樣能吃到好食材，享受貼心的服務。

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