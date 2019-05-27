揭露原住民的美麗與哀愁 法扶會發表新書及影像展

2019-05-27 12:22

〔記者張菁雅／台中報導〕法律扶助基金會及台中市政府今日舉辦「勇士帶傷的吶喊」新書發表會暨影像展開幕儀式，新書及影像展以現行法律制度與原住民傳統文化衝突為主軸，希望讓社會建立對原住民族的理解與尊重。

法扶會表示，目前仍有大量原住民遵循傳統慣習從事狩獵、土地開墾等工作，卻因違反礦業法、國家公園法、槍砲條例、野保法及森林法等法規，遭到法律訴訟而身陷囹圄。例如，「勇士帶傷的吶喊」第一篇「快樂山要快樂」提到傳統上阿美族人認為只要是親手開墾的地方，便有使用的權力，卻違背了一般土地所有與使用權的規定。

法扶會執行長周漢威表示，自2013年起，法扶會接受原民會委託辦理原住民族法律扶助專案後，案件量從委託前每年400多件，遽增至每年2000多件，顯見族人對於法律意識及自身權益的觀念，都有顯著提升，但也代表原住民族面對社會日益複雜化產生的法律問題。

法扶會原民中心主委蔡志偉指出，「勇士帶傷的吶喊」收錄6篇文稿，都是法扶會過往眾多原住民扶助案件中，極具代表性的議題，包括居住權、狩獵權、文化權等，希望藉由此書讓社會了解原住民面臨的困境。

台中市政府法制局長李善植也表示，市府在原住民族生活保障方面，一直不遺餘力，以921地震後遲未改建的霧峰花東新村、太平自強新村兩個原住民聚落為例，市府為協助原住民重建家園，正透過慈濟基金會興建永久屋，為村民找到新的契機，也落實政府照顧原住民及弱勢群體的居住正義。

另外，法扶會擷取「勇士帶傷的吶喊」內容，即日起至6月5日在台中市政府舉辦影像展。

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