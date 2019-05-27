活動中心伴唱機未編新歌重製費！南市府：盤點使用需求

2019-05-27 11:31

〔記者王俊忠／台南報導〕活動中心伴唱機歌曲版權授權爭議問題持續延燒！中華音樂詞曲播放協會理事長吳建州表示，日前台南市府說今年已編列105萬元授權費預算，事實上這是公播費，與新歌灌錄重製費用無關，市府從頭到尾未編列活動中心伴唱機新歌灌錄重製費，迄今尚未與相關業者協商。

吳建州指出，台南市長黃偉哲曾於5月17日偕市府民政局、社會局、法制處與里長聯誼會會長開記者會說，經過經濟部邀集相關唱片業者協商，業者同意不提刑事告訴，長輩們可以在活動中心安心唱歌；至於民事部分，台南市府已就今年授權費編列105萬元預算。

他說，其實此預算是公開播映費用，這公播費與新歌灌錄重製費用無關，市府並未為活動中心伴唱機編列新歌灌錄重製費用，市府也說會積極與相關業者協商，保障市民歡唱權利；但據了解，迄今市府並未與版權業者聯繫，活動中心伴唱機內仍存有非法灌錄的盜版歌曲，這如何保障市民歡唱權益，業者已行文市府希望儘速協商。

市府民政局初步說明，市府發現活動中心伴唱機歌曲版權問題後，經濟部智財局已邀伴唱機業者協商，業者同意給4個月緩衝期、不提告訴，市府瞭解公播費與新歌灌錄重製費是不同的，因為南市各區里、社區活動中心內的420部伴唱機都是買斷的，並非租賃，目前各活動中心都還在處理伴唱機內歌曲問題。

民政局表示，各活動中心盤點伴唱機使用需求，如對新歌使用需求不高，會把伴唱機還原、清除非法灌錄的歌曲；如對新歌需求高，同樣在還原後、會依廠商加值服務條件，付費把合法授權的新歌灌錄進伴唱機，市府會對業者所提問題正式回應。

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