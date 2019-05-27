17歲少年血便 竟有1.2公分息肉

2019-05-27 11:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名17歲的青少年因大量血便到台大醫院新竹分院兒科急診就醫，他從13歲開始就有血便症狀與貧血問題，平時大便習慣良好，肛門檢查沒有肛裂及痔瘡，並曾在14歲接受過直腸乙狀結腸鏡檢查、梅克爾憩室掃描、電腦斷層血管攝影等檢查，均沒有發現病灶。

病人本身沒有大腸息肉及大腸直腸癌家族病史，也曾經在血液科醫師門診追蹤治療缺鐵性貧血。此次又發生大量血便，小兒腸胃科醫師診察後安排大腸鏡檢查，發現在升結腸有一個1.2公分大的息肉，經內視鏡切除後，血便症狀緩解。息肉長得像草莓，看起來像幼年型息肉，病理報告確診就是幼年型息肉。

台大醫院新竹分院小兒部陳和昇醫師表示，兒童青少年時期發現的息肉超過95%以上是幼年型息肉。幼年型息肉病理報告為缺陷瘤，多為良性，與成人常見的腺瘤性息肉不同，其症狀多為無痛的鮮血便。幼年型息肉在全段大腸都可能會發生，好發於左側的大腸，大部分位於直腸乙狀結腸。有些醫師會利用乙狀結腸鏡檢查，然而，如果直腸乙狀結腸沒有發現病灶且持續有血便症狀，建議應接受完整大腸鏡檢查。

絕大多數的幼年型息肉是小於5個的孤立性息肉，如果超過5個以上有可能是幼年型息肉症，若合併有家族史以及口腔黏膜色素沉澱，則有可能是PJ症候群，建議定期接受追蹤檢查。

陳和昇醫師說明，大腸鏡檢查有其風險，兒童大腸鏡大約有千分之一的風險發生腸穿孔。建議有長期血便的兒童青少年尋求小兒腸胃科醫師診察原因。若評估後有需要進行大腸鏡檢查，建議選擇在大醫院進行兒童大腸鏡檢查，若發生併發症可請小兒外科及時處理。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法