臥床住民不方便外出看診 慈濟人醫會走進台東社福機構為住民義診

2019-05-27 09:49

［記者王秀亭／台東報導］130多位來自全國各地的慈濟人醫會成員，一連兩天到台東慎修養護中心及創世基金會，為上百位臥床住民義診，讓平時行動不便，就醫困難的住民直接在機構裡看診，為解除住民看診的不安，慈濟志工還在等候區帶動唱。

台東慎修養護中心表示，養護中心的住民多為行動不便者，部分住民平時生活已難自理，到醫院就醫更是一個大工程，遇上牙痛是有苦難言，慈濟人醫會來為住民潔牙，對住民有很大幫助，更知道口腔衛生的重要，這次知道人醫會要來，就有100多人準備看診。

來自北區、中區、南區及東區的慈濟人醫會，此次到台東義診以牙醫為主，醫療團隊一到慎修養護中心後，與專業管線志工一起設置管線、醫療器材，牙醫診療箱內還有洗補牙工具，一個診從醫師、護理師、牙助等至少約5位一起進行牙齒診療，慎修工作人員立即將坐輪椅的病人推來看診，遇到無法坐輪椅的住民，便走進每一間房，一床一床地看診。

北區慈濟人醫會副召集人謝金龍醫師表示，原本預定2個醫師一起為病人洗牙、看診，為爭取住民能看診的時間，共分為17個診，每位醫師把握時間為院民看診，只能趁換下一位的消毒作業時間空檔讓手短暫休息，不到3小時，就完成128人的牙科看診。

慎修護理長邱毓倫說，慎修也獲花東區身心障礙潔牙比賽第一名，中心的照護人員及住民都特別注意口腔潔牙的重要，11月將代表參加全國身心障礙潔牙比賽。

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