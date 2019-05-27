鋒面接近各地時雨時晴 白天高溫上看30度

2019-05-27 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕今（27）日上午因對流雲系發展旺盛，氣象局於上午6點半就針對屏東、金門2縣發布大雨特報，當地可能發生局部大雨。今日白天因鋒面逐漸接近，大氣環境轉趨不穩定，各地降雨機率提升，天氣變化相當迅速，時雨時晴，若以時段區分，午後在熱力作用影響下，較容易出現明顯的雨勢，提醒大家多加留意。

氣溫方面，晨間舒適，白天高溫相對於昨天稍微下降，在30度上下。

另外，金門、馬祖有受局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質部分，今日清晨風速偏弱，中部以北擴散條件較差，污染物易累積，影響污染物濃度視降雨範圍及強度而定；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

未來天氣方面，週二（28日）鋒面由北往南通過台灣地區，天氣不穩定，易有斷斷續續的陣雨或雷雨，各地皆有局部大雨發生的機率，大家外出記得攜帶雨具、行車用路也請注意安全，另外鋒面上有中尺度系統發展的可能性，提醒您屆時多留意氣象局發布的最新資訊；受降雨影響，各地氣溫開始有下降趨勢，北台灣溫度降幅最明顯。

週三（29日）鋒面南移至巴士海峽，北部的降雨逐漸緩和，但其他地區，尤其是花東及南部仍要注意局部雷雨及較大雨勢；這天鋒後的東北風會帶來一些較涼的空氣，北台灣整天感受稍涼至舒適，其他地區晨間亦略有涼意。

週四、週五（30日、31日）東北風減弱，風向先轉偏東風，再轉東南風，各地天氣趨於穩定，僅東半部地區仍有局部短暫陣雨，午後西半部山區也需留意小範圍短暫雷陣雨；隨著降雨緩和、風向轉變，各地氣溫有明顯的回升趨勢。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 30 25 ~ 31 28 ~ 31 24 ~ 28

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