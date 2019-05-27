獨家》放寬師大、五分埔商圈惹議 其他商圈也要救人潮

2019-05-27 00:46

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市近年商圈落寞，空屋率攀升，為挽救著名的師大夜市與五分埔商圈，台北市政府採取放寬「第三種住宅區」的商業使用項目，讓餐飲業能就地合法。然而，記者調查各商圈發現，包括公館、天母、永康街等商圈皆面臨相同問題，其他商圈認為市府不能獨厚師大、五分埔，應全面探討所有商圈放寬。

根據「台北市土地使用分區管制自治條例」及「台北市土地使用分區附條件允許使用標準」規定，「第三種住宅區」內的商家須臨接6公尺寬道路，餐飲業則須臨接8公尺以上道路，否則將依「都市計畫法」第79條處罰土地或建築物所有權人、使用人或管理人新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀。

前市長郝龍斌時期，師大夜市附近住戶抗議商圈過度發展，影響居住品質，政府因此對餐廳業者開罰，不少業者經不起罰而關門，師大商圈也因此沒落，台北市都市發展局日前提出有條件放寬方案，位於住宅區的一樓和地下一樓餐廳，只要臨接5公尺以上道路，並取得該街廓50％以上住戶同意，即可申請就地合法。

五分埔商圈，同樣因位於「第三種住宅區」鄰接道路寬度不足，導致位於6公尺道路以下的商家不合法，當地地主在台北市都市發展局在信義區都市計畫通盤檢討時，建議直接變更為商業區，挽救商圈商機，都發局則透過都市計畫細部計畫放寬零售業、批發業進駐，以符合使用現狀，但不同意變更為商業區、直接放寬容積率。

市府研議放寬兩大商圈，其他面臨同樣問題的商圈，也希望能有放寬機會，東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔表示，市府應全面探討所有商圈放寬，不能獨厚五分埔、師大商圈，以永康商圈為例，符合8公尺巷道僅兩條街而已，其實這是台北市商圈普遍遇到問題，市府需制定一套規範，讓商圈有所適從。

對於師大商圈需取得該街廓50％以上住戶同意即可解套，劉鴻翔指出，居民和店家數量比例差異大，加上居民、業者屬對立關係，需住戶同意並不公平。劉鴻翔建議，市府可規定必須通過消防隊審核檢驗才能經營餐飲業，這樣才對當地有安全保障。

台大公館商圈協會副理事長蔡美春表示，所有商圈都有這個問題，公館也不例外，政府在早期住宅規劃上並無考量商業問題，如今時代環境不同政府應要有所規劃，公館也希望能夠放寬，但知道這種事情需一步一步來，可接受逐步開放。

北市商圈產業聯合會理事長洪文和表示，政府政策應有一致性，不能只開放兩個商圈，若全面放寬商圈即可整體規劃，帶來人潮。

西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，西門町位於商業區無此問題，但其他商圈因此受限，他贊成市府研議計畫全面開放，對商圈經濟、人潮有幫助。

台北市都發局表示，在地商圈組織只要和當地有共識、提出需求都可討論，都市計畫作檢討本來就是因應當地需求調整，都發局採開放態度。

商業處長高振源表示，都市計畫法訂定會隨時間及都市需求調整，現在市民及商圈業者有反應使用上需求，所以都發局才會因應地方需求調整師大、五分埔商圈的限制。高振源說，目前商圈有使用上的需求，認為詢問當地意見、讓住、商取得共識共同去計劃下一步，調整後也能讓商圈在經營上更順暢。

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