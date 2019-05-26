鋒面接近！週一各地高溫略降 午後易有大雨

2019-05-26 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕由於鋒面逐漸接近，明天（27日）各地降雨機率提升，午後易有明顯的雨勢，白天高溫相對於今天也稍微下降，約在30度上下。

中央氣象局預報，明鋒面逐漸接近，大氣環境轉趨不穩定，各地降雨機率提升，且天氣變化相當迅速，時雨時晴，午後容易出現明顯的雨勢，提醒大家多加留意天氣變化。

天氣風險公司預報，下週二（28日）鋒面將由北而南通過，整天都有下雨機會，但比較明顯的雨勢只有在鋒面通過的幾個小時，預計北部影響以上半天為主，南部則是下半天。

氣溫方面，明晨間感受較為舒適，白天高溫相對於今天稍微下降，約在30度上下。

紫外線方面，明除了基隆市為「中量級」、連江縣及澎湖縣為「過量級」，其餘縣市皆為「高量級」，提醒民眾外出注意防曬，盡量不要在烈日下活動。

空氣品質方面，明天宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門地區為「普通」等級。

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