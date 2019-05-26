台灣小姐國服賽 頭頂雙斗笠佳麗奪冠

2019-05-26 21:26

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕第10屆台灣小姐選美，國服比賽下午在南投縣埔里鎮舉行，14位佳麗穿著客家風的禮服走秀並中英文自我介紹，傍晚成績揭曉，由頭上頂著兩頂斗笠的陳家珮拿下第一，頭戴金色鳳冠的鄭婷怡，以及穿著白底牡丹花卉改良式旗袍的楊佳穎分獲二、三名。

第10屆台灣小姐選美國服比賽，因第9屆冠軍高曼容極力爭取，移師到其故鄉南投縣埔里鎮舉行，經初、複賽淘汰，今天下午有14位佳麗參加國服比賽。佳麗們比賽前先為埔里特產走秀，穿上白色禮服秀埔里茭白筍、甘蔗、巧克力、百香果…等知名農特產。

擔任主持人的上屆冠軍高曼容表示，能到自己家鄉辦比賽，讓佳麗們認識大埔里的美，也吃到好吃的農特產，感覺非常開心。而佳麗們只要以平常心，拿出最棒的一面就一定能脫穎而出。

本屆國服比賽的主題是客家風采，佳麗們必須穿上有客家特色的禮服走秀並中英文自我介紹，台灣小組選拔大會主席潘逢卿表示，客家禮服走秀分數佔80%，中英文自我介紹佔20%，最後選出前三名佳麗。

佳麗們秀的客家風國服，以客家花布、喜事用的大紅綢布最多，而最後由頭插牡丹花上方再頂兩頂斗笠，穿前短後長裙擺客家風禮服的11號佳麗陳家珮拿下第一名；第二名是金色風冠和大紅花禮服的12號鄭婷怡；第三名則是14號穿白底牡丹花卉改良式旗袍的楊佳穎。

此次參加國服比賽的14名佳麗，多數還在讀大學，也有從美國唸完大學返國參賽，而已在工作的佳麗中，還有擔任過兩年警察的佳麗參賽。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法