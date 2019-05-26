靈鷲山孔雀明王法會高雄登場 心道法師引領為民祈福

2019-05-26 20:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕靈鷲山「孔雀開屏．富貴降臨，孔雀明王經祈福」今在高雄登場，大批信眾在靈鷲山開山住持心道法師引領下，一同祈願富貴上身、消災增福，護佑全民平安健康發大財。

靈鷲山富貴金佛分別2009、2014年到高雄遶境賜福，今年因緣俱足再度南下，於高雄巨蛋大廳設置富貴金佛祈福區，吸引許多民眾把握難得機會前往跪拜禮佛，許多小朋友跟著大人的動作合十，模樣十分可愛，也在小小心靈種下親近佛陀的善種子。

靈鷲山開山住持心道法師今特地南下為大眾慈悲開示，並與高雄市副市長李四川、民政局長曹桓榮、前高雄縣長楊秋興、立委黃昭順、立委林岱樺、天帝教樞機使者蔡光思、代天宮董事長周和勝、慈玄宮主委鄭喜福，及中油、長榮等各界賢達，聯合為民祈福及參與慈善捐贈儀式。

心道法師開示：「孔雀吃毒，愈毒牠的羽毛長得愈漂亮，所以消毒能力很好，而世間最毒的五毒是貪瞋癡慢疑，要經常聽經聞法滅五毒，今天持誦佛母大孔雀明王經的最大特色，就是能除一切災障病苦，願把這份功德力貢獻給高雄。」

心道法師說3年沒到高雄，今年的孔雀明王法會又把善緣連在一起，因為地球暖化嚴重，他呼籲大家一起救地球、愛地球，長養慈悲善心，有愛心才能拯救地球。祝福大家為台灣、為自己、為人類拚福氣，因為心和平，世界就和平。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法