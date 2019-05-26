23年大會紀錄打破了！台東縣運社男110m冠亞軍雙破紀錄

2019-05-26 19:13

［記者黃明堂／台東報導］連續2天激烈的競賽，108年台東縣全縣運動會今天落幕，田徑共計有8項12人次破大會紀錄，其中，高懸23年的社會男子組110公尺跨欄，由卑南鄉陽佳皓、海端鄉黃柏堯雙破紀錄，各居冠亞軍。

台東縣運社會男子組110公尺跨欄是由目前擔任台東高中教師的莊豐銘保持了23年之久，當年成績14秒60，遲遲無人打破，這次由卑南鄉陽佳皓成績14秒46、海端鄉黃柏堯成績14秒49，均打破紀錄，莊豐銘相當興奮，特別到跑道與陽佳皓較量一番，樂見後浪推前浪。

另外，社會男子組400公尺，代表長濱鄉的陳證吉48秒67，也打破王祥義保持18年的48秒70紀錄。在團體錦標部份，卑南鄉囊括社會男女子組雙料冠軍。

其他破紀錄表現有，國中男子組400公尺跨欄寶桑國中陳家樂在預賽即以59秒86破大會59秒94紀錄，決賽再創下59秒66成績，將紀錄往前推進，同校的王恆也以59秒85同破紀錄、國小女子組60公尺成功鎮吳念婷成績8秒21，大破大會8秒30紀錄、國中女子組鉛球關山國中王禹甯成績11公尺39，以1公分之差破11公尺38大會原紀錄、國中女子組鏈球知本國中劉潔恩成績24公尺30、知本國中王蕊成績20公尺80，均破大會18公尺96、國中男子組1600公尺接力寶桑國中接力隊成績336秒49，打破大會3分39秒40、國中男子組混合運動項目東海國中陳宥安以總合2387分，破大會2364分。

今年田徑比賽各組團體成績如下：社會男子組---卑南鄉、長濱鄉、台東市。社會女子組-卑南鄉、鹿野鄉、台東市。國中男子組---長濱國中、寶桑國中、東海國中、知本國中、關山國中、蘭嶼中學。國中女子組-寶桑國中、東海國中、知本國中、關山國中、新生國中、台東大學附設體中。國小男生組—海端鄉、台東市三、成功鎮、長濱鄉、東市二、關山鎮。國小女生組—東市三、成功鎮、東市一、卑南鄉、海端鄉、長濱鄉。

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