水域聯合搜救演練防溺防疫宣導 大小朋友親自體驗

2019-05-26 21:30

〔記者歐素美／台中報導〕大安海水浴場音樂季來臨，海巡署中部分署第三岸巡隊２５日下午在台中市大安區五甲漁港舉辦「水域聯合搜救演練暨水域安全宣導」，除結合台中市消防局第五大隊、台中市海上救生協會等單位，台中市光明國中、順天、三光、瑞興、海墘國小及仁德幼稚園等皆參與演練，過程逼真。

第三岸巡隊表示，這次區域救援演練為求狀況逼真，特別安排具開放性水域救生員證照人員下水扮演溺者，更出動快速充氣式救生艇及快速潛水裝備，爭取黃金救援時效。

台中市消防局第五大隊及台中市海上救生協會並出動救生艇、水上摩托車、消防車、救護車等參與海上操演，提升地區水域救生能量，演練結束並讓現場小朋友體驗CPR教學、穿著靜水壓力式救生衣，模擬落水時救生衣遇水會自動充氣的情況，還有丟擲拋繩袋救援溺水民眾，並展示各項救生裝備，講解相關自救及救人技巧。

另因應非洲豬瘟入侵，這次演習特別安排岸巡人員宣導防疫政策，提醒民眾相關注意事項，希望透過演練，將防溺及防疫觀念深植民心，減少救溺案件發生及防止豬瘟進入台灣。

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