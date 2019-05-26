注意！漢光演習吊掛護欄 國1彰化員林南下今晚10點起全線封閉

2019-05-26 17:31

〔記者湯世名／彰化報導〕開車族注意！眾所矚目的漢光35號演習，將在28日清晨6時許於國道1號彰化戰備道展開戰機起降演練，彰化至員林交流道13公里長南下路段也將從今晚10時起封閉，展開沿線上千個紐澤西護欄吊掛作業，預計明天清晨6時開放通行，大批軍事迷連日來也到場勘查地形搶占卡位，期望當天能拍到戰機起降英姿。

彰化縣警局公布資料顯示，今年戰機起降演練管制範圍為國道1號彰化交流道至員林交流道（含埔鹽系統交流道）。南下車道封閉時間，分別為26日晚間10時至27日清晨6時、27日晚間10時至28日中午12時，以及28日晚間10時至29日清晨6時；北上車道封閉時間，則在27日晚間10時至28日中午12時。

目前相關作業都由軍方、國道與彰化縣警方、工程單位緊鑼密鼓進行中，軍方在戰備道旁的校閱台都已搭設完成，國道三隊員警與工程人員今天上午還在沿線進行最後的勘察作業，兩側的花壇鄉、秀水鄉部分居民還在制高點擺出椅子，準備與戰機來場近距離接觸。

為讓戰機順利起降，國道一號南下198公里彰化至211公里員林交流道約13公里長路段，也從今晚10時展開第一階段將中央分隔島的紐澤西護欄吊離作業，由於水泥製護欄相當沉重，且沿線逾2公里長的演練路段，紐澤西護欄粗估多達上千個，因此吊掛作業時間長達8小時，預計明天清晨6時結束。

軍方表示，演練結束後仍需進行封閉，將紐澤西護欄回復原狀；至於演練當天南下、北上車道同時封閉的時段，則是要由人工方式檢視演練範圍內的路面，將所有的碎石清除乾淨。

至於用路人相當關心的交通疏導措施，警方建議，南下方面，為避免南下車流過度集中彰化交流道造成壅塞，建議用路人提早下王田交流道，可走省道台1線經大度橋抵達彰化市，若要往花壇鄉、員林市者，可由彰化系統交流道轉接國道3號南下，下快官交流道後接省道台74線中彰快速公路，再銜接東外環道即可抵達；北上方面，則可在下員林交流道後，接縣道148線，再接埔心聯絡道後上省道台76線，即可在接國道3號後北上，抵達彰化系統交流道後轉國道1號繼續北上。

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