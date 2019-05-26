47年竹北市民活動中心拆除重建大樓 民眾拍照留念

2019-05-26 21:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市47年歷史的民眾活動中心兼圖書館，曾是許多市民的記憶，近日正式拆除，不少民眾趕來拍照留念！市長何淦銘表示，近期將動工新建綜合大樓，將分兩階段開挖地下室，並規劃臨時停車場供洽公民眾停車，敬請民眾配合並留意安全。

兩層樓磚造的竹北市民活動中心，毗鄰連通竹北市公所，1972年完工啟用，1樓原作為市立圖書館（現暫遷福德里民活動中心），2樓大禮堂提供各種官辦及市民婚宴使用，使用率相當高；因此近日拆除建物，不少學生時期常在館內看書、租借禮堂舉辦結婚典禮或是參加紀念活動的市民趕去拍照，留下最後的回憶。

竹北市公所表示，由於民眾活動中心已逾使用年限，結構老舊、耐震能力評估不良，且沒有建照和使照，市公所於2015年提案就地拆除重建綜合大樓，並經代表會編列近2億元預算，基本設計書在日前通過縣都市設計審議。

何淦銘表示，活動中心預計6月拆除完畢，經取得建照，即著手辦理工程標上網公告，將採限制性招標，確保工程品質。現已請公所員工車輛全數停放附近的華興立體停車場，等正式動工，第一階段將先開挖公所前的地下停車場，基地整平後供洽公民眾停車，第二階段再回頭挖基地的地下停車場。

竹北市公所表示，基地面積約5372平方公尺，初步規劃新建地下1層、地上7層的大樓。主體建築原則上1、2樓做圖書館，3、4樓代表會，5樓作市公所調解室及多媒體視聽室，6樓將規劃竹義里民活動中心或親子館，7樓市民活動中心，平日無活動時則供球類場地，以期充分發揮使用功能；地下1層將連同公所前的停車場一併下挖，以增加洽公停車空間。整個工期預計2年，2021年底前完工。

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