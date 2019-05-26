抗癌新突破！大腸直腸癌疫苗 第一階段臨床試驗成功

2019-05-26 17:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕大腸直腸癌已連續11年高居國人癌症發生人數第1名，也是全球致死率第二高的癌症。根據一項最新發表的研究顯示，大腸直腸癌疫苗在第一階段試驗證實安全，且會刺激免疫系統活化，為後續大規模臨床試驗鋪路，這種令人聞之色變的癌症未來可以用疫苗預防，不再是夢想。

相關實驗由美國費城湯瑪斯‧傑佛遜大學（Thomas Jefferson University）研究人員進行，倫文文已發表在《癌症免疫療法》（Journal for Immunotherapy of Cancer）期刊。

傳統的免疫療法會訓練免疫系統辨認外來物質，當外來物質出現時，免疫系統便能辨認並殺死它們，然而癌細胞通常和健康細胞長得非常相似，往往使得免疫療法效果不彰。

不同於免疫療法，新疫苗目的是刺激患者的免疫系統攻擊並摧毀癌細胞。當初這疫苗的重大突破，源自於發現幾乎所有大腸直腸癌都會表現名為GUCY2C的分子，此特定分子同時自然存在於腸道上皮細胞，因此以GUCY2C為標的的疫苗，必須將與腫瘤結合的免疫細胞當成標靶，而不是健康的腸道組織。

疫苗第一次人體試驗主要是為了確定療法的安全性。10名第一或第二期大腸癌患者接種一劑疫苗，並持續追蹤半年，試驗結果呈陽性，顯示沒有患者出現嚴重的不良反應。進一步的血液檢測揭示疫苗有效增加抗腫瘤免疫細胞的活性，表示此結果確實引發了必要的免疫反應。

研究下一步是進入第二期臨床人體試驗，將有更多患者參與，以正確評估疫苗效用。研究人員藉第一期臨床實驗患者提供的數據修改疫苗，期望更有效刺激預期的免疫反應，同時也希望疫苗也能應用在其他出現GUCY2C分子的癌症，比如胃癌、食道癌和胰臟癌。

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