反私立納骨塔 頭份自救會擬行政訴訟 徐耀昌：依法行政

2019-05-26 16:39

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市上興里原寶恩納骨塔案死灰復燃，引發當地居民強烈反彈，今早反納骨塔自救會召開會議，苗栗縣議員陳光軒、曾玟學建議自救會以利害關係人身分向法院提行政訴訟，要求假處分業者停工；苗栗縣長徐耀昌則強調，縣府無預設立場，將依法行政，設法兼顧民眾與業者權益。

玉寶文創公司所有的原寶恩納骨塔於1991年省政府時代就獲准進行興辦事業計畫，儘管與2005年所公告的苗栗縣殯葬自治管理條例多有牴觸，苗栗縣政府民政處仍認定須依循舊法准允執行，引發1500名居民聯署表達不滿。

徐耀昌表示，行政機關須依法行政，儘管要保障民眾權益，但也不能傷及業者貢獻，早年頭份元華納骨塔申設案被省政府撤銷，苗縣府遭判國賠業者3000多萬，「屬非戰之過，此風不可長」，且現今玉寶文創納骨塔內已放200多具無名骨骸，也須納入考量。

而自救會訴求業者、縣議員鄭聚然出面，與里民溝通達成共識後縣府再核發啟用執照，但徐耀昌說，公務員若積壓公文恐涉瀆職；至於外界質疑鄭聚然涉以議員職權施壓縣府放行，徐也強調，「國有國法，哪怕總統來也一樣，縣議員沒有特權，公務員絕不做違法的事。」

陳光軒認為縣府擁有法規解釋權，解讀明顯方向傾向業者，故向自救會提議，以利害關係人依行政院環境保護署的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，向法院提出行政訴訟，針對山坡地開發面積逾一公頃、開發單位變更等爭議重啟環評，並對業者處停工假處分。

曾玟學則說，苗栗縣預算過去25年來分文未刪，使得行政單位有恃無恐，雖然目前在野議員仍屬絕對少數，但仍會努力把關，不排除砍民政處預算，藉此要求縣府硬起來重視民眾訴求。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法