火烤獨木舟！模擬3萬年前航海 原住民集氣祈福

2019-05-26 16:58

［記者黃明堂／台東報導］台日合作2019跨越黑潮計畫的日本造獨木舟，今天由台東成功商水棒球隊員協助，徒手搬運方式運抵長濱鄉烏石鼻港沙灘，28日起進行為期10天的出海划行訓練，預計6月24日至7月13日間從烏石鼻出發，模擬3萬年前的可能方式，航向日本與那國島。

在日本打造後運到台灣的獨木舟今在烏石鼻港沙灘，由膽曼部落頭目以傳統儀式祈福，台日雙方討論工藝師討論後，以火烤方式將舟面碳化，目的是讓表面光滑減少阻力。阿美族竹筏工藝師Laway（賴進龍）生火烤舟。

台灣史前文化博物館長王長華、日本國立科學博物館長林良博、跨越黑潮團隊、國家海洋研究院代表等人齊聚烏石鼻海灘關心計畫執行狀況，對於2019年最終回挑戰，都表示有信心達成，也期望國人給予祝福。

林良博感謝台灣方的合作與支持，近年日本沖繩發現許多舊石器時代的人骨與文物證據，所以期望透過跨國實驗航行計畫，探討3萬年前史前人類的遷徙方式與路線。

史前館今天在烏石鼻辦理「啟航的祝福」工作坊，參與活動民眾嘗試搬運獨木舟、沙攤手作檳榔鞘餐具、品嚐原味石頭火鍋，並參與傳統祈福儀式，一同為正式航行集氣祝福。

獨木舟是2017到2019年間以日本能登所產雪松，依模擬舊石器工具實驗製成。由日本考古學家山田昌久監製、工藝家雨宮國廣製作，獨木舟船身長7.6公尺、寬0.7公尺、高0.6公尺，可乘坐5人，舟身重量約350公斤。

航程將自台東烏石鼻出發到日本與那國島，直線距離為205公里 （約111浬），航行時不會使用羅盤、時鐘、智慧型手機等現代化設備，將以星辰、風向等自然元素來決定航程方向。估計假設以獨木舟平均速度為2.5~3.5節 （kt），在不偏離主要航道的理想狀態下，約需秏時1.6天~2.8天才能完成航程。

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