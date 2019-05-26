結合外埔、水美、三崁社區 東勢林管處號召保護保安林地

2019-05-26 17:07

〔記者歐素美／台中報導〕林務局東勢林區管理處今天與台中市外埔公所、水美社區、三崁社區共同舉辦「編號第1407號土砂捍止保安林社區認養環境教育」活動，號召200位在地居民參與，以工作坊型態進行保安林地友善生態除草與造林地施肥等操作，體驗保安林的重要性與生態功能，共同推廣國土生態綠網保安林環境服務價值。

第1407號土砂捍止保安林，位於外埔區水美里與三崁里旁，去年東勢林管處種下700株苗木，今年持續加強營造保安林生態環境，邀請居民一起除草與造林施肥，拉近人與土地的距離，水美里里長陳俊樑表示，透過活動理解保安林的角色及功能，加強營造保安林就可增進保安林的效能，可發揮保安林保護地方聚落的功能，保護保安林就是保護自己。

水美社區自去年7月起無償認養保安林，面積約為3公頃，主要工作在於通報隨意傾倒廢棄物、環境清潔維護、除草、造林澆水、保安林巡護等，對經營維護保安林，有很大幫助，成功透過公私協力合作模式，大幅減少保安林地遭傾倒廢棄物情形。

東勢林區管理處處長蕭崇仁指出，為了維護生態環境及周邊聚落居住安全，希望匯集民間力量共同保護保安林，水美社區與三崁社區均位於保安林旁，即發揮在地居民守護家園的自發性協助保安林巡護，未來希望號召更多在地居民共同推廣國土綠網保安林環境服務價值，共同延伸國土綠網。

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