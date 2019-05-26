感人相遇！91歲灣生回家 撫摸校園圍牆憶往事

現年91歲的今泉光子（ IMAIZUMI MITSUKO ）來台參加小學同學會，昨天在家人陪同下到花蓮花崗國中參訪，看到昔日就讀的小學校牆面仍然留著相當感動。（圖由洪致文提供）

2019-05-26 16:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕現年91歲的今泉光子（IMAIZUMI MITSUKO）來台參加小學同學會，昨天在家人陪同下到花蓮兒時住居，現已修復為台鐵花蓮管理處處長官邸的歷史建築參訪，並到昔日就讀的小學、現為花崗國中的校園訪問，看到被指定為古蹟的校園圍牆都保留著相當感動。

台灣鐵道文化研究者洪致文在臉書寫到：「如今才知道，當年留下這個圍牆，就是為了像今天這樣的相遇啊⋯⋯。很多時候，很多人會說，留下這堵牆要幹啥？但今泉光子女士撫摸著這圍牆快哭出來的感動，才更知道做這件事是對的，而且冥冥之中就是我們大家要合力做這件事，然後促成這個感人的相遇！」

洪致文說，花崗國中位於花蓮市公園路上，前身為日治時期「花蓮港小學校」，校舍在1950年代的颱風及地震侵襲而改建，雖然已不見昔日日本時代的建築風貌，不過位於軒轅路旁的花崗國中圍牆，可見日本時代及戰後初期所建的石砌擋土牆與磚造水泥牆面的圍牆、花師時期所建的校門。

此圍牆幾乎超過80年以上，在毛利之俊之《東臺灣展望》一書中也曾記錄著當時花蓮港小學校的照片。洪致文說，2012年他到花蓮開會，花崗國中參訪看到這面牆面，覺得一定是很老、很老的東西，於是透過在地的文史工作者黃家榮、文化局科長楊淑梅，透過程序指定為「花蓮港小學校圍牆殘蹟」，作為文化資產保留下來。

「當年，保留這堵牆時，怎麼也沒想到，會遇到讀過這個小學的今泉女士，然後這麼陰錯陽差，與一群朋友今天帶她回花蓮時，再次回到這個學校的牆邊。當她撫摸著圍牆憶起往事，看著整個校園只剩下這唯一的殘景時，我突然懂了留下這圍牆的意義。」洪致文說，「當年保留下花蓮港小學校的圍牆，就是為了今天這樣感人的相遇！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法