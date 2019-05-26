感人相遇！91歲灣生回家 撫摸校園圍牆憶往事
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現年91歲的今泉光子（ IMAIZUMI MITSUKO ）來台參加小學同學會，昨天在家人陪同下到花蓮花崗國中參訪，看到昔日就讀的小學校牆面仍然留著相當感動。（圖由洪致文提供）

現年91歲的今泉光子（ IMAIZUMI MITSUKO ）來台參加小學同學會，昨天在家人陪同下到花蓮花崗國中參訪，看到昔日就讀的小學校牆面仍然留著相當感動。（圖由洪致文提供）

2019-05-26 16:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕現年91歲的今泉光子（IMAIZUMI MITSUKO）來台參加小學同學會，昨天在家人陪同下到花蓮兒時住居，現已修復為台鐵花蓮管理處處長官邸的歷史建築參訪，並到昔日就讀的小學、現為花崗國中的校園訪問，看到被指定為古蹟的校園圍牆都保留著相當感動。

台灣鐵道文化研究者洪致文在臉書寫到：「如今才知道，當年留下這個圍牆，就是為了像今天這樣的相遇啊⋯⋯。很多時候，很多人會說，留下這堵牆要幹啥？但今泉光子女士撫摸著這圍牆快哭出來的感動，才更知道做這件事是對的，而且冥冥之中就是我們大家要合力做這件事，然後促成這個感人的相遇！」

洪致文說，花崗國中位於花蓮市公園路上，前身為日治時期「花蓮港小學校」，校舍在1950年代的颱風及地震侵襲而改建，雖然已不見昔日日本時代的建築風貌，不過位於軒轅路旁的花崗國中圍牆，可見日本時代及戰後初期所建的石砌擋土牆與磚造水泥牆面的圍牆、花師時期所建的校門。

此圍牆幾乎超過80年以上，在毛利之俊之《東臺灣展望》一書中也曾記錄著當時花蓮港小學校的照片。洪致文說，2012年他到花蓮開會，花崗國中參訪看到這面牆面，覺得一定是很老、很老的東西，於是透過在地的文史工作者黃家榮、文化局科長楊淑梅，透過程序指定為「花蓮港小學校圍牆殘蹟」，作為文化資產保留下來。

「當年，保留這堵牆時，怎麼也沒想到，會遇到讀過這個小學的今泉女士，然後這麼陰錯陽差，與一群朋友今天帶她回花蓮時，再次回到這個學校的牆邊。當她撫摸著圍牆憶起往事，看著整個校園只剩下這唯一的殘景時，我突然懂了留下這圍牆的意義。」洪致文說，「當年保留下花蓮港小學校的圍牆，就是為了今天這樣感人的相遇！」

  • 花蓮市花崗國中前身為日治時期「花蓮港小學校」，位於軒轅路旁的圍牆可見日本時代及戰後初期所建的石砌擋土牆與磚造水泥牆面的圍牆。（圖由洪致文提供）

    花蓮市花崗國中前身為日治時期「花蓮港小學校」，位於軒轅路旁的圍牆可見日本時代及戰後初期所建的石砌擋土牆與磚造水泥牆面的圍牆。（圖由洪致文提供）

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