製茶還要會品茶！新北輔導16位「品茶師」

2019-05-26 15:31

〔記者邱書昱／新北報導〕包種茶發源地坪林區的在地茶農具備成熟的製茶技術，新北市政府輔導茶農成為品茶師，今年培育16位坪林在地茶農取得感官品評中級評鑑資格，成為專業的「品茶師」，並從中篩選組成本年度春季文山包種茶評鑑初審團，讓在地農友兼具「做茶」及「品茶」的技術。

新北市農業局表示，市府與茶業改良場文山分場及坪林區農會合力協助，訂定比賽茶初審團遴選規則，並於今年5月8日分別進行穩定性及品種測驗，其中「品種測驗」是測試味覺是否能清楚感受各品種間些微不同的味道，受測者需要在8碗茶當中準確區分出金萱、翠玉、四季春、迎春、大慢及青心烏龍6種品種。

另外，「穩定性測驗」則是考驗能否依據甘、甜、苦、澀區分茶湯的整體好壞，受測者要在8碗不同等級的茶湯，將茶湯依照口味由優至劣分類為4組，每項測驗分別需測驗2次，2次結果需相似才能通過測驗。

農業局指出，歷經4輪的測試，選出7位在地品茶師組成本年度春季文山包種茶評鑑的初審團，評鑑將由在地茶師進行初審，複審再交由茶業改良場品評。

農業局表示，自2011年起參加農業委員會舉辦的「全國部分發酵茶製茶技術競賽」，已孕育8位製茶冠軍，近年更運用茶葉的了解及專業，培育在地品茶師，輔導農友取得茶感官品評能力初、中級鑑定合格證書。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法