南女5度捐髮傳愛 新北市學生也響應

2019-05-26 15:08

［記者劉婉君／台南報導］台南女中每半年一次的捐髮活動，本週第5度捐髮，此次13位參與的善心人士除了有南女學生及教職員、眷屬、社區民眾之外，還有新北市學生陳昀佑由全家陪同，特地到台南響應捐髮。

南女「牽君一髮」為癌症病友募髮募款活動，曾獲得「安致勤資公益信託社會福利基金」捐贈25萬元支持活動，「全成教育發展協會」也贊助訓練費用10萬元，並捐贈25部公路車與相關配備。

校方表示，由於每次為癌友募款都需要借用單車，曾向左鎮國中、仁德文賢國中借用，在牽君一髮現任隊長楊芳宜的牽線下，爭取到全成教育發展協會的贊助，團隊有了自己的單車，也將開辦單車修護訓練課程、體能訓練課程，6月15日也將移地訓練與左鎮國中交流，7月15至17三日，串連台南10所高中職學生，展開為癌友製作假髮經費的單車募款活動。

而除了捐髮募髮活動外，校方還邀請曾任職《美麗佳人》、《柯夢波丹》等時尚雜誌的記者吳娮翎，以「3頂假髮的女孩」為題，分享她在30歲時罹癌後的抗癌故事。

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