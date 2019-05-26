給你好看！鹿港光影饗宴 閃亮「燈」場

2019-05-26 14:35

〔記者張聰秋／鹿港報導〕名列全國12大節慶活動的「鹿港慶端陽活動」，今年重頭戲之一的「鹿港光影饗宴」已在鹿港鎮中山路、福鹿溪划龍舟競賽會場、公會堂和鹿港老街等觀光景點，閃亮「燈」場，七彩奪目的光影變化，呈現藝術光雕美，入夜後更加讓人驚豔。

這場點燈儀式昨晚在鹿港公會堂前，由縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、身兼彰化縣體育會龍舟委員會主委的縣議員凃淑媚等人共同見證，點燈同時也宣告光之饗宴的燈光秀，一路持續到6月30日，長達1個多月的時間，就是要讓大家看得久、看得夠，「給你好看！」

點燈區位於主要道路和觀光景點，包含中山路燈區的「光耀端陽樓」、鹿港慶端陽龍舟賽會場的「璀璨光廊」、公會堂「光雕秀」、鹿港埔頭老街「學生創意燈籠展」、桂花巷藝術村「龍宮水晶互動方塊」、文武廟「松鶴富貴花燈」等，五花八門的造型搭配光影變化，呈現曾獲選「微笑之鄉」、「台灣10大觀光小城」小鎮的夜晚之美。

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