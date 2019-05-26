基隆碇安公園微整形今啟用 老中青幼玩在一起

2019-05-26 13:50

〔記者俞肇福／基隆報導〕「不做不會怎麼樣，做了會很不一樣」！

基隆市暖暖區有社區居民參與，再加上議員王醒之服務處、春風文教基金會與暖暖區公所從旁協助，將碇安公園微整形，打造適用全齡的共融友善遊憩空間，今天啟用；王醒之說，這是基隆第一座由社區居民攜手共創的全齡共融友善空間，他們希望從碇安公園做起始點，未來期盼暖暖區各角落都能有屬於自己的特色公園。

碇安公園坐落於暖暖區碇內聚落中心，面山面河，擁有開闊視野，附近居民各年齡層都有，除了傳統公園的制式設備，還有溜冰場、一大片空間足供居民跳舞健身；碇安公園在里長余香慧帶領下，里民志工每日清掃環境，雖然已經讓人感覺很不錯，但社區居民總是希望舊公園能有些不同。就這樣，社區居民加上議員王醒之與暖暖區公所公私協力，促成碇安公園的改變。

王醒之表示，社區居民的創意繽紛，只是缺少聚集好點子的契機、實作的合適場所，因此工作團隊先召開座談會與居民溝通、蒐集點子，再利用三個白天邀請社區親子，共同打造木作遊憩空間。

余香慧則表示，碇安公園是頗具規模的遊憩場所，再加上里民向心力強，又有想法，居民攜手共創的空間，不僅凝聚情感，也因提供居民全齡共融的休憩點，更增加使用意願。

暖暖區長蔡春堂對於地方能自發打磨公園的獨特性，樂見其成。他表示，暖暖區綠意盎然，但能考量在地需求，創造一處空間，讓「人」融入自然，形塑本區的居民特色創意，殊為不易，更希望未來更多有想法的居民，起而行讓暖暖區走出一條自己的「特色公園」之路。

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