未婚聯誼DIY擴香瓶 尋找專屬愛情香氛

2019-05-26 12:59

〔記者邱書昱／新北報導〕舉辦7年的新北市未婚聯誼活動昨天在鶯歌區亞洛美精靈國度舉行，活動以「我的愛情香氛」，製作DIY擴香瓶為主題並安排闖關活動，79位參加男女在浪漫香氛中拉進彼此距離。擔任會計的陳小姐表示，生活只有上班，社交領域狹小，缺乏交友管道，得知這次主題是擴香瓶，馬上就報名參加。

活動的DIY擴香瓶可自由選擇甜蜜花香或清新果香，依比例調製濃淡程度，再搭配流線型瓶身印上自己的暱稱，藉此送給心儀對方，同時也安排「尋找Miss Right」遊戲，準備花香、芬多精、焦糖布丁、櫻桃及果香等多種香味，讓蒙住眼睛的男生，利用香味找尋同組女性隊友，找到屬於自己的愛情香氛。

住在永和的陳先生說 ，藥師職業看似容易找到對象，但工作忙碌，沒有機會認識異性，父母看到媒體報導，得知民政局舉辦未婚聯誼活動有口碑，馬上幫忙填寫報名表，希望能在活動找到另一半。

民政局戶政科長顏耀明表示，為了鼓勵婚育，自2013年起開辦未婚聯誼，每次搭配不同主題性，累積舉辦41場、超過3000位單身男女參與，這次活動主打依個人喜好調製專屬香氛，是未婚聯誼開辦後首見，安排「我的幸福祈願」、「尋找Miss Right」、「幸福練習曲」、「甜甜圈在一起」等一連串的「香愛」零距離遊戲。

他也說，今年度預計辦理4到6場聯誼活動，各場次參加人數男女各40人，依網路報名順序收件，額滿為止，活動成功配對者另贈「愛情電影票」，詳情可洽民政局官網查詢。

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