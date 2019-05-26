國教盟籲大學招生公平公正 教育部籲多元管道選才

2019-05-26 12:22

〔記者吳柏軒／台北報導〕國教行動聯盟、12年國教家長聯盟等今號召數百名家長上街抗議，批今年大學招生問題，訴求考招公平，更質疑多元入學淪各校搶學生工具，要教部成立教改檢討委員會；教育部表示，相關改革歷年來皆採漸進式，已緩步前進，「一試定終身」有風險，大學招生應維持多資料參考、多管道入學實施。

國教行動聯盟、12年國教家長聯盟等團體，今上午號召群眾到教育部門外佔據馬路抗議，現場約2、300人齊聚，高喊：「護囝仔、救台灣」、「終結教改之亂」等，質疑教育改革25年來，讓教育淪落、國家競爭力不振，疾呼改革。

國教盟理事長王立昇說，大學多元入學91年實施以來，質疑學生學習不快樂、壓力沒減輕，學力及競爭力未提高，大學沒收到更好的學生，重點是其他入學管道排擠考試入學核定名額，各校大搶學生，不符合多元入學精神。

王立昇訴求，前總統馬英九曾喊出的競選口號是「成立教改檢討會」，但馬任內無落實，要求政府重啟檢討，更要求考試分發名額占整體50％，讓考試真正公平、公正、客觀的展現學生學術能力表現。

隨後，家長團體將陳情書遞交給教育部高教司長朱俊彰，並發動群眾遊行，從教育部走向監察院、行政院等進行喊話，遞交陳情書等行動，盼政府正視。

教育部高教司長朱俊彰表示，過去多次參加各方家長團體舉辦的公聽會及座談會，這次也會將家長意見納入，但因大學自主，將責成大學招聯會成立諮詢會，廣納高中、家長等各方意見，進行相關檢討，可採漸進式改變與進步。

但在大學選才、高中育才的精神上，朱俊彰說，過去考試分發管道，只用「一試定終身」會有孤注一擲問題，未來12年國教強調多元適性，考試看不出學生3年的學習軌跡，強調大學選才應採多資料參考、多元管道實施，也是未來國家人才培育的方向。

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