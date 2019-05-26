維修高海拔步道沒薪水還須繳錢 230人搶18名額

2019-05-26 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕林務局台東林管處下月將舉辦「嘉明湖手作步道工作假期」，將在海拔3千多公尺高的嘉明湖步道進行手工維修，雖然工作辛苦且還需繳交新台幣6千元活動費，但18個工作名額卻有多達230人在搶，活動單位甚至為此提前停止報名。

台東林管處日前公布，將於6月6日至6月10日舉辦「嘉明湖手作步道工作假期」，僅限18個名額，5天4夜的活動費用6000元，報名截止日期原定於5月24日下午5時止（額滿為止），但因報名人數眾多，多達230人報名，活動單位為此提前停止報名。

由於民眾趨之若鶩，但工作時需自行揹負工具及個人裝備重裝攀爬至向陽山屋（海拔2874公尺），再爬升海拔500公尺，相關工作區域於海拔2800至3000多公尺，因此林管處進行嚴格篩選，並於近日公布將在端午節連續假期前往嘉明湖步道工作的18人名單，分別為男性10名及女性8名。

針對工作方式，林管處日前指出，手作步道是以人力方式，使用現地材料，順應步道所在地之氣候、地質、原生生態習性，找出與環境和諧共存的路線與工法後，進行步道整建維護，以降低對自然環境與歷史空間的擾動，增進步道的永續性與整體性，也能維護生物多樣性。這項活動也是希望喚起公眾對步道議題關注，提供民眾親近山林活動的另一種選擇。

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