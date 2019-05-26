全台第一座咖啡杯博物館 落腳南投草屯

2019-05-26 00:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣第一座咖啡杯博物館將落腳南投縣草屯鎮！由「草屯女兒」洪孟芬在家鄉籌設的咖啡杯博物館籌建中，將展示她41年來踏遍世界各國收集的數組咖啡杯組，她說，很多咖啡杯都是在說出「我要在台灣設咖啡杯博物館」後，讓收藏家點頭割愛，他們還表示未來會到台灣參觀，希望咖啡博物館能讓世界看見台灣。

經商成功的洪孟芬是土生土長的草屯人，會對咖啡杯著迷，是因41年前親友送了她一套咖啡杯，作為結婚賀禮，精致的把手讓她愛不釋手，從此，她到世界各地經商、旅行，收集購買咖啡杯就是最大的樂趣，收購的咖啡杯（含茶具組）只知有數萬組，但數量多到她無法統計正確數字。

洪孟芬很感謝先生支持她的興趣，而且鼎力協助她設立咖啡杯博物館，夫妻倆也決定把這座台灣第一座咖啡杯博物館設在故鄉草屯。

兩個多月前，洪孟芬以先生和自己的「起家厝」作為工作室，著手整理數以萬計的咖啡杯組，並請原來在五星級飯店擔任主管的林子恆出任博物館總經理，統籌設置事宜。

林子恆說，用了兩個月時間在辦公室整理現有的咖啡杯組，還有大堆箱子還未拆封，博物館雖然還在籌建，但好客的老闆已開放工作室讓喜歡的人前來參觀，但因空間不大，請同好者先預約，預約電話：（049）233-6518。

工作室的咖啡杯還在整理，洪孟芬放在荷蘭工作室的咖啡杯組，也都裝箱要運回台灣，她說，這些咖啡杯是近7年來在歐洲各國收集的，有骨董杯也有新杯，全部有250箱，其中50箱是骨董杯。運輸工程浩大，但為了台灣咖啡杯博物館，一切都可克服。

洪孟芬說，收集這些杯組有很多故事可說，其中有不少是收藏家不肯割愛的杯組，出再高價也拒賣，但最後只要聽到「收購是為了要在台灣設咖啡杯博物館」，對方即態度軟化，且以原價讓售，握著她的手說：「設立博物館後，要告訴我地點，我一定會去參觀！」那份真誠和溫暖讓人好感動。

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