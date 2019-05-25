20對新婚伴侶凱道大進場 蔡依林、吳慷仁錄影片祝福

2019-05-25 20:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕亞洲首場大型同婚宴會稍早在總統府前凱道熱鬧開桌，菜色豐富外更是星光熠熠。宴會共9道菜，採用流水席形式，不僅由女歌手艾怡良擔任開場嘉賓，也有多位大咖藝人錄製影片祝福新人，現場賓客瘋狂歡呼。

今日同婚宴菜色包括「起家滑嫩白切雞」、如意蒲燒鯛油飯」、「金豬獻祥筍飄香」、「同婚大四喜（鮑魚、甜蝦、蟹棒、金棗雞肉捲）」、「甜薯山藥慶團圓」、「黃金酥炸土魠魚」、「福壽雙全佛跳牆」、「大展鴻圖炸雞腿」、「包金包銀喜結婚」等9道。

在表演部分，艾怡良親自到場登台演出，不僅獻唱歌曲，還走到台下與賓客互動，甚至當場舉起酒，大聲祝福所有人「happy wedding」，同運先驅祁家威一度上台揮舞彩虹旗。

此外，還有許多大咖藝人錄製熱呼呼的影片，要給所有有情人祝福，包括蔡依林、蕭敬騰、coco李玟、吳慷仁、小S等，都以一段話，祝福大家都能幸福。

目前正要進行證婚儀式的20對也陸續走上紅毯，準備婚禮不可少的進場，接受眾人祝福，每一對新人均隆重打扮，穿上筆挺西裝、打上蝴蝶結，或是身著美麗白紗、手捧鮮花，對於能夠明正言順結婚，都面露欣喜，由名導王小棣擔任證婚人。

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