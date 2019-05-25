到凱道喝喜酒！亞洲首場大型同婚宴 超過千人吃流水席

2019-05-25 19:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕亞洲首場大行同婚宴今晚在總統府前凱道開桌！總計席開百桌，場面盛大感人，有超過1600人參與，現場也有20對新人進行證婚儀式。開桌前伴侶盟兩大要角許秀雯、簡至潔也一同發表演說，強調接下來還有包括完整收養權、跨國同性婚及回歸民法等方向要努力。

許秀雯受訪時說，辦這個活動就是要讓同志被看見，6年前法案剛送到立法院也辦桌過一次，現在再辦就是因為結婚是喜事，要跟大家分享。同性婚姻並不是外來的價值，全球首個合法的國家是2001年的荷蘭，但祁家威在1986時就提倡，所以自由平等結婚權利不分東西方。

談及未來還要做的事，首先是，「完整的收養權利」，許秀雯表示，《司法院釋字第七四八號解釋施行法》允許同性婚姻當事人可以繼親收養他方『親生子女』（第20條），但不允許同性婚姻當事人共同收養，雖堪認已回應許多已生育子女的同志家庭的需求，但限制共同收養以及繼親收養僅限他方親生子女，保障未臻完足。

其次為「跨國的同性婚姻相關的法令、行政措施」，許秀雯認為，跨國同性伴侶們也殷切的期待能來台登記結婚，與所愛成家，但若外國一方同性伴侶之本國法尚未允許同婚，則依我國《涉外民事法律適用法》第46條規定，則台灣公民與該外國同性伴侶恐仍無法在我國成立同性婚姻關係。由於該施行法並未納入相關配套規定，因此伴侶盟希望未來政府能衡酌修改《涉外民事法律適用法》或提出配套措施。

許秀雯也希望，「專法可以回歸民法符合憲法精神」，她認為認為此專法是一個階段性的成果。但顯然地，隔離仍然不是一種真正的平等，我們還是希望我們的民法像我們的憲法精神一樣，把每個人都擁抱在懷裡，所以我們還是希望有一天這個同婚專法還是回歸到民法，既然都是婚姻，那就是用民法來規範就好了。不管你的性傾向、性別認同是什麼。

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