藝術帶入足浴店 謝炳昌辦攝影展呈現「想法」

2019-05-25 22:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事劇場導演，並於私立大葉大學當擔任助理教授的攝影家謝炳昌，於台中市輕井沢足體會館（俗稱足浴或腳底按摩）舉辦名為「攝影沒有文法，只有想法」攝影展，這是他第二次在消費營業場所舉辦攝影展，他說，自己是常客，見足體會館有閒置空間，毛遂自薦來舉辦攝影展，也讓店家與消費者感受美學氣質，即日起展出至8月底。

謝炳昌說，他從事劇場導演等工作，2009年從廣告公司退休，無意間投入攝影領域，當年騎著一輛捷安特腳踏車環島，帶著照相機沿途拍攝，作品於捷安特公司位於台中市西屯路的女性旗艦店展出，是他第一次於營業場所展覽。這次在西屯區市政路的輕井沢足體會館展出，則是第二次於營業場所展覽，源於他也是會館的常客，某次見一通道空間，雖安裝滑軌，卻沒有吊掛任何東西，他遂自薦到此展出，店家也大力支持，這次展出共有13幅作品。

他說，展覽名為「攝影沒有文法，只有想法」，取自日本知名寫實主義導演小津安二郎，對自己的評論「電影沒有文法」，這個文法意指章法規則，只有某種想法，他藉此鼓勵自己，也鼓勵想學攝影的人，縱使不懂光圈快門，手中只有傻瓜相機，也能打破規則，拍攝出好的作品。

謝炳昌說，他不講求攝影作品能涵蓋整個景物，而是取下某個景物的角落或一小部分，他認為，攝影類似繪畫，他講求簡約與心象，攝影視為一幅有生命，兼具美感的詩，展覽期間的每天上午9點至晚間9點，他會在現場導覽。

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