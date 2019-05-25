守住1.5℃！ 芳苑國小學童排字抗暖化

2019-05-25 18:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕氣候變遷，地球溫度不斷升高，造成海平面升高危機，彰化環保團體發起排字抗暖化行動，彰化縣內離海岸不到一公里的芳苑國小105名學生近日也站出來響應，在操場排出1.5℃字體與芳苑鄉海岸的海牛圖案，齊心為守護氣候行動努力。

30年前就有氣候學家指出，若地球平均溫度再上升2度，人類將面臨難以扭轉的氣候危機，如今只剩下11年時間解決，16歲瑞典女孩葛瑞塔．桑柏格（Greta Thunberg）從去年8月起，每週五罷課到國會抗議，取名「週五為未來而戰」（Fridays for Future），帶動歐洲學生響應，這股浪潮也吹到彰化芳苑鄉，芳苑國小師生利用週五第一節課到操場排字，為守護最美潮間帶而戰。

芳苑國小六年級學生說，因為地球暖化，會讓冰塊融化，靠海鄉鎮就有淹沒危機，尤其近年梅雨季沒下雨，不是梅雨季卻一直下雨，或突然大豪雨，這都是極端氣候的徵兆。

芳苑國小校長吳偉誠說，地球上升1.5度，海平面就會上升，尤其芳苑列為嚴重地層下陷管制區，是易受極端氣候危害的敏感區域，透過這次活動，讓孩子認識家鄉潛在危機，呼籲大家要節能省碳。

彰化環保聯盟總幹事施月英說，芳苑國小是全台唯一一所響應氣候行動的小學，已經展現學校著重鄉土與環境教育的落實，期待風光大縣的彰化縣政府有積極氣候行動政策，例如八卦山禁採砂石，彰化海岸列入國家濕地，無煤彰化等。

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