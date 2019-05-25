中市勞工局舉辦就業博覽會 首場大甲媒合率達7成

2019-05-25 17:12

〔記者張軒哲／台中報導〕為協助偏鄉民眾就業，台中市府今日於大甲幼獅工業區舉辦就業博覽會，活動於台中市勞工局、大甲幼獅工業區服務中心及廠商協進會舉辦的「海線地區廠商聯合徵才活動」，提供600個工作機會，吸引近千名求職者與會，媒合率達七成。

勞工局長吳威志表示，此次有海線地區25家廠商釋出許多薪資優渥的在地職缺及中高階職缺，參與設攤廠商以金屬製品製造、塑膠製品製造及機械設備製造為主。照顧服務產業「永信社會福利基金會-松柏園養護中心」更開出月薪5萬元以上職缺，還有巨大機械、台灣卜蜂、宏全國際、同泰電子、旭東機械、永信藥品等優質廠商釋出職缺，讓海線居民留在家鄉就業。

今日市議員施志昌及大甲幼獅工業區廠商協進會副理事長蔡木成到場為求職民眾加油打氣，並以自身經驗分享求職準備及必須掌握的求職撇步。施志昌表示，台中海線地區的經濟持續成長，不僅給海線民眾帶來就業機會，更可以讓民眾在地就業，進而促進整體區域的蓬勃發展。

台中市就業服務處長傅晶如表示，台商回流，讓許多工業區都釋放出大量職缺，為促進民眾就業，就服處會依不同產業及地區，規劃具有區域特色的主題式徵才活動，今年更在徵才活動現場增設履歷照相館，為參加徵才者打造專屬履歷照片，可即時或做為未來求職使用。

今年7月至11月間，市府規劃於山、海、屯區舉辦多場主題式徵才活動，每場次均至少邀請25家以上廠商參加，提供1000個以上職缺，欲求職的民眾可踴躍前往參加。

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