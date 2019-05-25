頭香！新北市國土計畫草案 將展開30天公開展覽

2019-05-25 17:20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府擬定的「新北市國土計畫」（草案），將於5月27日起在各區公所都市計畫公告欄等處公開展覽30天，城鄉發展局指出，是全國第一個完成縣市層級國土計畫草案並辦理公開展覽的縣市。未來會在29區舉辦公聽會，將民眾意見納入審議。

城鄉發展局局長黃一平表示，新北市政府配合中央政策擬定「新北市國土計畫」，計畫範圍是全市29個行政區與所轄百餘公里海域，為新北市整體空間願景最高指導性法定計畫，也是各部門計畫施政指導依據。

簡單來說，國土計畫的概念是在市府與各領域專家評估過後，依據整體空間發展、成長管理計畫及氣候變遷調適策略，將整座城鄉做系統性的規畫，分別針對住宅、產業、運輸、重要公共設施、能源與水資源部門計畫進行相關分析與檢討。例如，將地質環境相對脆弱、生態豐富的地區設為國土保育區等，引導未來土地發展。

綜合規劃科科長陳柏君表示，5月27日起將辦理公開展覽「新北市國土計畫」（草案）30天，公告張貼於市府及各區公所都市計畫公告欄，並將於5月29日下午2點在市府28樓都委會會議室舉辦公聽會，民眾、機關或團體有任何建議，都可以在公開展覽期間，以書面提出意見，供市府參考審議。

另為加強宣導「新北市國土計畫」（草案）規劃內容，並廣徵地方意見，將在5月30日至6月27日間，在29行政區各舉辦一場公聽會，時間及地點安排將公告在城鄉局網站中。

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