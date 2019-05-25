只差0.001秒！國中大隊接力全國決賽 毫釐定勝負

2019-05-25 15:32

〔記者楊金城／台南報導〕前所未見！在台南新營體育場舉辦的第10屆大隊接力全國決賽剛結束，在七年級組出現0.001秒分勝負的情況，七年級組第二名嘉義縣協同高中成績4分51.475秒，只比第三名彰化縣精誠高中4分51.476秒快0.001秒。

大會競賽紀錄組說，這是國中小學生普及化運動大隊接力全國決賽首次出現如此微小差距的成績，一般都在短距離賽跑才會出現，以大隊接力來說，前所未見，最後以儀器來判讀分出協同高中國中部、精誠高中國中部的勝負。

第10屆大隊接力全國決賽共有來自各縣市64支代表隊、2060位選手參賽，每隊下場比賽男、女生各10人，每人跑100公尺，女生先完成前10棒，再由男生接跑後10棒。因比賽在鼓勵學生運動增強體適能和團隊精神，組隊以「班」為位，體育班學生和曾參加全國田徑比賽的學生禁止參賽。

64支代表隊在上午預賽後，各取8隊進入下午決賽，七年級組賽況激烈，場邊加油聲此起彼落，最後澎湖縣馬公國中以4分49.42秒奪下七年級組全國冠軍，第二名嘉義縣協同高中和第三名彰化縣精誠高中都是4分51.48秒，算到小數點後第三位，協同高中才險勝0.001秒。

八年級組全國冠軍是新北市板橋國中、第二名花蓮縣鳳林國中、第三名台中市明道中學。九年級組全國冠軍是嘉義市民生國中、第二名花蓮縣富里國中、第三名澎湖縣馬公國中，馬公國中最先跑抵終點，但因隊員接力時違規被判加罰5秒，失去第二冠。

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