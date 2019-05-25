德國大姊姊駐校 教安坑國小學生英語與文化

2019-05-25 16:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局與AIESEC（國際經濟商管學生會）合作辦理「AIESEC國際見習生駐校文化交流計畫」，邀請來自世界各國的39位國際見習大學生到新北市駐校交流6週，新店區安坑國小與來自德國23歲的Katrin相見歡，師生與Katrin開心交流，不僅有學習英文的機會，也增進對德國文化的了解。

安坑國小校長方慶林說，校方安排Katrin入班觀摩教學與師生互動，體驗台灣國小教育的日常，也到全校70個班級協同教學，以英語和學生互動，介紹德國的風土民情與教育文化特色，並規劃生活美語闖關活動，她也會協助布置圖書館的國際文化角，邀請全校師生入館進行多元文化交流學習。

學生詹睿和說，喜歡和Katrin打樂樂棒球，投出的球她都有打擊出去，她真的好棒。學生杜品謙說，Katrin第一次來台灣，所以想藉由這個機會教她說中文，還可以向她學習德國知識。學生陳亭羽說，無論英文好不好，都很想與Katrin聊天、互動，也因此有了更多英語學習機會。

Katrin表示，安坑國小校園美麗，師生和善，讓她覺得自在舒適，學校在音樂及體育各方面，提供學生多元學習機會，令她印象深刻。

教育局督學殷家婷說，新北市以「精進課程教學、深化國際交流、建構支持體系、發展國際校園」為國際教育4大主軸，2016年至2018年共有172校、5548名師生赴日、韓、新、美等國交流，教育局也積極引進國際交換學生與國際志工，辦理國際青年夏令營與校際跨境交流。

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