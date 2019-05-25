台北動物園水獺寶寶 金門城隍爺定閨名「青嶼」

2019-05-25 15:39

〔記者吳正庭／金門報導〕台北市立動物園「水獺家族」3月9日出生的第2代水獺妹妹叫什麼名字？今天上午在金門城隍爺的「欽點」下歡喜誕生，確定水獺寶寶的閨名是「青嶼」，寓意金門「青色島嶼」永續經營。

今天上午10時30分，金門浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸在金城鎮長李誠智、北門里長許績才、東門里長蔡祥坤、金門縣政府農林科長鐘立偉等人見證下，先擲筊獲城隍爺同意抽籤命名方式，接著從台北市立動物園專程帶來的3支高160公分的聖籤，第2支籤擲得「聖筊」，「青嶼」在眾人的掌聲裡從另兩個待選名字「莎美」、「浯茜」中脫穎而出。

金門縣政府表示，2014年透過農委會林務局野生動物救傷收容計畫，將當時發現的歐亞水獺「大金」、「小金」及「金莎」送往台北市立動物園救傷與收容，後續經由「金莎」和「小金」配對，生下浯優、浯綠小水獺，今年3月9日生下第3隻，是一隻雌性的水獺寶寶。

金門縣政府表示，為讓生態保育工作走出「同溫層」，讓更多人對野生動物生存的危機「有感」，在林務局經費支持下，與台北市立動物園、金城鎮公所、浯島城隍廟、金門國家公園管理處合作，把歐亞水獺保育加入金門浯島城隍季的活動中，透過向城隍爺擲筊方式為小水獺命名，也成就宗教與保育結合的佳話。

台北市立動物園為推廣保育觀念，園長金仕謙勤走金門，帶著水獺、台灣黑熊等人偶到金門參加浯島城隍遷治339週年慶典，並由工作人員專程自台北扛來3根大型的籤支，透過臉書直播，在第1時間告訴全國「獺迷」命名結果。

縣府表示，「青嶼」、「莎美」、「浯茜」3個待選名字分別由金門縣政府、台北市立動物園、金門國家公園管理處提供；縣府建議的「青嶼」，除了希望透過「青色島嶼」願景讓金門能永續經營，諧音「輕語」，以「輕聲細語」提醒人類對於野生動物應有的態度與尊重。

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