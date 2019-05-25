懂科技工業也懂藝術 國立勤益科大「藝術中心」開幕

2019-05-25 15:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕要讓學生除了有專業的學識，同時兼具人文素養，國立勤益科大「藝術中心」今天開幕，並且舉辦7位藝術老師首展，展出28件作品，其中還有藝術家倪朝龍的作品，校長陳文淵表示，除了藝文中心，未來還有成立表演場，要讓勤益大學學生不但懂科技工業也懂藝術。

勤益科技大學」藝術中心」今天正式開幕，首展以「科技中的日常——人文的原生與溫度」為主題，由藝術家倪朝龍教授領軍，偕同該校倪玉珊、謝攸青、施世昱、邱建銘、洪皓倫、蘇智偉及羅慧珍7名藝術教師共同展出，共展岀28作品。

校長陳文淵表示，勤益科大的學生主攻科技工業，他希望學生除了有專業的學識，也希望擁有人文素養，因此成立藝術中心，展出來社會各界的藝術品，培養人文藝術。

策展人倪玉珊表示，藝術中心約70坪，今天先由學校的藝術老師率先展出作品，未來會邀請社會各界藝術家來參展。

今天展出的28件作品，有藝術大師倪朝龍的「合歡秋晨」、「古厝新象」及「鶴鳴九皋-形壽」3件作品，倪朝龍表示，「鶴鳴九皋-形壽」是他至日本看到時所畫，而「古厝新象」則是他在台南一個小鎮看到古厝後，認為這樣的古老建築台灣已愈來愈少，便畫下來，此幅畫有人要買，但他不願賣，要留下來存放在未來要成立他私人的博物館中。

「科技中的日常——人文的原生與溫度」即日起將展至6月29日。

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