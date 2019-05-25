橋面破損機車族易打滑 議員要求市府盡速鋪平

2019-05-25 14:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位於龍井區中央路一段與觀光路208巷的橋面，因路面破損嚴重已久，加上最近大雨不斷，路面更是遭嚴重沖刷，不但一般車輛經過會嚴重震動，機車族更容易打滑，市議員陳世凱呼籲市府先緊急補強，並儘速路平，還給民眾一個平坦的行車環境。

建設局表示，公所已用瀝青進行鋪面，可能鋪的不夠，凹陷處未填平，會協調公所儘速改善。

市議員陳世凱24日表示，近日接獲民眾陳情，指位在龍井區中央路一段與觀光路208巷的橋面，嚴重破損且充滿補釘痕跡，彷彿像在乘坐碰碰車一樣，而這不但造成城市美觀受損更將導致用路人之不便。

陳世凱表示，尤其是最近下大雨，路面遭沖刷更是破損的嚴重，而給民眾一個平坦的行車環境是政府的責任，不能因為龍井區地處偏遠就不修補，這樣對龍井民眾是非常不公平的。

陳世凱表示，若市府未編列路平預算，應該先進行緊急補強，讓機車族不會因坑洞而打滑，給民眾一個平坦的行車行走的環境。

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