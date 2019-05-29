天天吃好料》新莊暖心四川小麵 麻辣帶勁好滋味

2019-05-29 08:48

〔記者周湘芸／新北報導〕提起四川料理，大家總會聯想到麻和辣，位在新北市中正路巷弄內的浩川麵食開幕1年多，只靠一碗「四川小麵」就累積大量鐵粉，麻香帶勁的醬汁搭配有嚼勁的寬麵，吸引不少顧客聞香而來，雖然營業時間至晚上11點，但絡繹不絕的客人時常讓老闆陳星宇提早打烊。

浩川麵食從原先在新莊四維市場的小攤車，今年5月已搬遷至緊鄰輔仁大學的獨立店面，不僅有老顧客追隨而來，附近學生放學後更是聞香前往，尖峰時段小小店面經常座無虛席。

76年次的陳星宇表示，自己從小學音樂，曾經到中國舉辦音樂會吃到地道的小麵，便決定把這個好滋味帶回台灣，在嘗試過多次諮詢後，自行調配出涵蓋16種食材的醬汁。他表示，自家的醬都可依造麻度和辣度做調整，甚至還推出「封印版」辣醬，一碗簡單的小麵讓每個人都能吃出不同感受。

不僅有麻香夠味的醬汁，帶有嚼勁的麵體也忍不住讓人一口接一口，陳星宇很有信心的說，自家寬麵是在嚐試5、6家後，好不容易選出來的，烹煮時還用計時器準確計下6分鐘，讓每碗麵維持在最恰當的口感，他也表示，因為不少客人偏愛細麵條，且細麵更能吸附湯汁，現也加入菜單中供顧客選擇。

而浩川麵食的另一項人氣商品就是滷豬皮、大腸和豬腱肉。陳星宇表示，自己的媽媽在四維市場開滷味攤，也因為有那個攤子和媽媽的辛苦，才能供家中兩兄弟一起學音樂長大，而自家賣的人氣商品就是從媽媽那裡學來的密技。

浩川麵食雖然僅開店1年多，但在臉書粉絲專頁已累積大量人氣，陳星宇更自行研發由10種草藥不加糖製成涼茶，讓顧客吃完麵能來一杯解熱、降肝火。喜歡交朋友的他更將營業時間設為下午5點至晚上11點，讓顧客下班、下課能有個遮風避雨的地方，品嘗一碗有溫度的小麵。

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