獨家》北市公幼抽籤搞烏龍！ 逾60名家長「一秒天堂掉地獄」

2019-05-25 11:20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕公幼僧多粥少，抽中公幼對家長而言猶如買中樂透的事情，台北市公立幼兒園今年招生5月20日起報名，今年首度開放線上報到功能，公幼招生昨日、今日進行抽籤，有家長昨日在網路成功完成報到，非常開心向家人報喜，沒想到接到北市教育局人員電話表示系統出錯，瞬間從天堂掉到地獄，讓她無法接受。

對此，教育局科長吳青娟證實確有此事，她表示，廠商誤把今天才進行的第二階段線上功能開啟，研判家長昨先測試線上功能，因系統有瑕疵，所以測試時完成報到，家長才會誤以為有中籤，昨天下午3點多發現有60幾位家長都出現這樣情形，因此趕緊打電話通知，也已請廠商修正，並列入後續履約的檢討。

但一名育有4歲女兒與3歲兒子的媽媽昨在網路PO文表示，「本來登記個心安，不會有運氣抽到，沒想到隨意一看看到3歲兒子的名字，我又驚又喜趕緊線上報到，也報到完成」，雖然開心但也覺得奇怪，弟弟抽到但姊姊沒抽到，但心想可能第一階段有開放少數一般生名額，所以喜滋滋的到處報喜。該名媽媽在個人臉書放上小孩抽中錄取名單的截圖畫面。

該名媽媽說，開心沒2個小時，突接到自稱台北市教育局的電話，說系統出錯，要把報到完成的資料抽掉，「我瞬間從天堂掉到地獄」，跟老公抱怨，老公也覺得公告出來也完成報到手續，怎麼可以說聲系統出錯，就把人丟進地獄。文中充分表達出失望與錯愕。

吳青娟解釋，108學年度公幼招生作業，5月24日、昨天是第一階段抽籤並公告錄取名單，對象包括3至5歲法定需要協助弱勢幼兒（限學區）、同校編制內現職教職員工女子、5足歲與2足歲幼兒。5月25日、今天進行第二階段抽籤放榜，登記抽籤對象為3至5足歲幼兒（不限學區），若2歲專班有缺額繼續受理登記抽籤。

吳青娟說，廠商昨日將今日才要進行第二階段抽籤報到的系統誤開啟，誤開了10幾分鐘，當時有家長測試報到功能，系統顯示完成報到，讓家長以為中籤而上網進行報到登記。

吳青娟表示，確實因為系統沒有把關好、有瑕疵，讓家長誤以為是抽中，昨日一一打電話跟家長道歉通知，昨日第一階段開放9千多個名額，還剩下5千多個名額，今日進行第二階段現在還有開放現場登記，今日下午4點會公告錄取名單。

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