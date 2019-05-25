衛武營今推3館共製舞作《長路》及樹洞旋律繞繪畫

2019-05-25 11:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術中心今推出3館首屆共製計劃獲選作品「黃翊工作室＋《長路》」，編舞家黃翊打造9米旋轉舞台，運用精確懸吊系統，刻畫如唱盤轉動的生命與時間；還有受歡迎的「樹洞旋律繞繪畫」，讓民眾在現場音樂家樂音環繞下，畫出心中感受到的音樂世界。

衛武營、台北國家兩廳院、台中國家歌劇院3館首屆共製計劃獲選作品「黃翊工作室＋《長路》」今起一連２天登場，編舞家黃翊擅長揉合科技與舞蹈，與工業用機器手臂共舞的作品《黃翊與庫卡》推出後，廣受國內外好評。

衛武營表示，新作《長路》突破科技與舞蹈的疆界，用一條漫漫長路來形容生命，以時間為心，旋轉舞台為體，將科技化為不可見的神經脈絡，把人生這場戲真實搬演成一條漫漫長路，變幻莫測的際遇、快樂與「慢」長的時光、反覆重播的回憶，都將在不停旋轉的舞台上遇見動人的詮釋。

衛武營指出，黃翊用10年為這個想像架骨生肉，舞台上煞費苦心打造的機關設備，演出後也將在衛武營大受好評的夜遊劇場，由技術專家為參與民眾解開其中奧秘，帶領民眾一探《長路》後台風景。

衛武營推出樹洞活動受歡迎，今天將舉辦「樹洞旋律繞繪畫」，邀請中華民國設計師協會理事許榮展合作，由金墨雨、郭任瑋、鼓徹、林呈擎等音樂家現場演奏。

衛武營指出，民眾透過音樂家們演奏和聲的聲響變化，與繪畫之間的引導，進行一場讓聲音看得見、色彩聽得到的感知體驗，現場不須報名，採取自由參加，參與人數100人，歡迎各年齡層民眾共同參與。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法