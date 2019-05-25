新北原民局攜手輔大醫院 赴烏來醫療巡迴服務

2019-05-25 10:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市原住民族行政局與輔仁大學原住民族學生資源中心、輔大附設醫院，今天前往烏來辦理健康醫療巡迴服務，主辦單位在信賢部落的文化健康站設置據點，提供免費健檢服務，設置健康諮詢及篩檢站，分別為基礎生理量測、B肝及C肝抽血、小兒眼科及眼底鏡攝影、骨質密度及血糖量測、家醫科問診等服務，達到預防失能、活躍老化目標。

原民局長羅美菁說，新北市府自2010年起於烏來區設置3站部落文化健康站，陸續已於板橋、新莊、樹林、三峽、鶯歌、土城、中和、新店、汐止、瑞芳、八里區等13個行政區設置17處文健站，落實「廣設原住民老人日間關懷據點」政策，培養年輕長照人力，並在文健站融入代間學習，推動三代共學，讓長者的智慧能夠傳遞、延續。

今天活動結合烏來當地小農設有原住民族農特產品攤位，行銷推廣烏來在地農特產品，推展無毒、有機的自然農業，讓民眾吃出健康與幸福，並帶動觀光旅遊人潮及商機，促進烏來區經濟產業發展。

新北市政府副市長吳明機說，市府針對銀髮族群推出各項服務，範圍涵蓋食衣住行、醫療照護、學習娛樂及各項福利補助，提供原住民長者照護服務，鼓勵參與社區活動、增進社會互動與參與，以落實高齡人口「在地就養、健康樂活」政策，讓新北市成為市民「安居樂業」的家。

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