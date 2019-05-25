能抗核爆、自給自足2週... 瑞士「避難所」內部曝光

2019-05-25 10:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部今天分享「世衛行動團」在瑞士的參訪，特別是瑞士政府為了因應天然或人為災難而在全國建設的避難所，需能自給自足兩週、且有基本醫療設備，還要防核災輻射。

衛福部指出，瑞士人口達820萬人，法律規定每個民眾都要有一個避難空間，因應災害或戰爭，避難空間可以是公用的、或在家自建，且要符合政府標準，例如空間要在一平方米以上，而公用避難所是以「要能自給自足至少兩週」來設計。

衛福部也秀出避難所照片，例如內有廚房、基本醫療照顧的設施設備、不用電力的按鍵式老電話等。光建造和營運，瑞士就投注了120億瑞朗，大約是台幣3600多億元。

立委陳靜敏也在臉書放上避難所照片，指出瑞士全國中央及地方組織了超過820萬個避難所，除了公有、私立、還有住家型，幾乎可以庇護全國所有人口，且因瑞士有五個核能發電廠，因此公用避難所要能抗核爆。

衛福部表示，因為要做許多對抗災難的工作，因此瑞士還有「避難稅」稅制。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法