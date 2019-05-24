為氣候罷課！學生路過教育部：召開氣候變遷國是會議

響應「為氣候罷課」（School strike for climate）行動的兒少、公民與NGO聯盟團體，今天遊行路過教育部前，遞出陳情書，要求教育部召開「全國學生氣候變遷國是會議」，將相關討論過程與結論具體納入政府與教育部的施政方針。（記者林曉雲攝）

2019-05-24 22:51

〔記者林曉雲／台北報導〕一群來自全台灣響應「為氣候罷課」（School strike for climate）行動的兒少、公民與NGO聯盟團體，今天遊行路過教育部前，向教育部遞出行動陳情書，他們要求教育部召開「全國學生氣候變遷國是會議」，將相關討論過程與結論具體納入政府與教育部的施政方針。

台少盟、學生團體及青年組織希望教育部能承諾合作「抵抗氣候變遷」行動，作為全世界碳排放大國且為第一波氣候難民國家，他們強烈要求教育部應積極回應學生們的訴求與NGO團體的期待，也向教育部潘文忠部長喊話，盼教長能帶頭承諾相關行動訴求，並與全國關注之學生及團體，共同面對攸關每一位學生身心健康與未來永續發展的氣候變遷議題，不僅應該表態，更應該要有積極的作為回應學生及NGO團體的訴求。

2018年瑞士16歲學生葛瑞塔（Greta Thunberg）掀起全球「為氣候罷課」行動，隨即喚起各國學生紛紛響應，決定離開校園參與各式的抗議活動，並積極要求政府即刻展開行動避免坐視全球暖化與氣候變遷更加嚴重。

學生及NGO團體具體要求教育部承諾以下合作行動訴求：一、於教育政策、教學內容及師資培育上，應納入氣候變遷與環境議題於教學現場中紮根，讓學生充分了解與學習目前全球氣候變遷的嚴峻情勢，因該議題攸關他們未來的生存環境。

學生組織說，在新課綱審議過程中，檢視最新課綱的方向，確實盤點現行各級學校教科書的篇幅是否提供有關氣候變遷足夠與完整之必要資訊，並提出檢視說明與列表。

檢視現行各級學校氣候變遷議題的教材、教案與實質內容是否完備，並組成專責小組提出評估報告，由民間團體與專家學者共同回應；而氣候變遷議題，應有因地制宜的教材規劃，教育部應要求地方教育局處，提出與在地連結的氣候變遷教學素材。

此外，學生們呼籲教育部搭起學生與政府機關溝通的管道，捍衛學生表意的權益，讓學生對於氣候變遷的意見與訴求進入政府相關單位，包括由各級學校辦理氣候變遷論壇與各式公民會議，培力學生在相關議題的意見表達與資訊蒐集能力；並召開「全國學生氣候變遷國是會議」，將相關討論過程與結論具體納入政府與教育部的施政方針。

學生團體也要求教育部應明訂，大學校務基金禁止投資石化燃料產業之規範，大學做為社會進步的力量，應該率先讓石化燃料產業從校園撤資。

教育部回應，已將氣候變遷及環境永續等議題納入12年國教課綱，並發展及充實氣候變遷教材內容，補助師資培育大學開設環境教育課程、辦理教師研習，以提升師資生及在職老師的環境素養。另在《環境教育法》也規定學校師生每年應上環境教育4小時課程，鼓勵學校運用教育部綠色學校網站「氣候變遷」主題課程教案（約30件），進行1小時氣候變遷的宣導。同時教育部也補助各縣市政府環教輔導團，依縣市面臨的氣候變遷課題，因地制宜設計相關地方氣候變遷教育教材。

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